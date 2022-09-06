Ahmet Baytursınulı, doğumunun 150. yılında anıldı

Anma etkinlikleri kapsamında, başkent Nur Sultan’daki Avrasya Milli Üniversitesinde “Ahmet Baytursınulı’nın bilimsel mirası” konulu uluslararası konferans düzenlendi.

Konferansa yerli uzmanların yanı sıra Türkiye, Azerbaycan, Macaristan, Rusya ve Kırgızistan’dan bilim insanları da katıldı.

Üniversite Rektörü Yerlan Sıdıkov, burada yaptığı konuşmada, ülkedeki yeni Kazakistan sürecinde Ahmet Baytursınulı’nın bilimsel mirasını, devlet, kültürel ve entelektüel çalışmalarını yaygınlaştırmayı amaçladıklarını söyledi.

Konferans kapsamında, Ahmet Baytursınulı'nın eserlerinin gelecek dönemde Türkçe’nin de aralarında olduğu birçok dile kazandırılacağı bilgisi de paylaşıldı.

- Ahmet Baytursunulı kimdir?

Ahmet Baytursınulı, 5 Eylül 1873’te Kazakistan’ın şimdiki Kostanay eyaleti sınırları içerisinde yer alan Sarıtübek köyünde dünyaya geldi.

Orenburg’daki öğretmen okulundan mezun olduktan sonra ülkenin farklı bölgelerinde okullarda öğretmenlik yapmaya başlayan Baytursınulı, Kazak halkının sosyal ve kültürel hayatıyla ilgili makaleler kaleme aldı.

Çarlık Rusyasının artan hegemonyası karşısında Kazak dili, alfabesi, edebiyatı ve eğitim sistemi için mücadele eden ve bu alanda bilimsel araştırmalar yapan Baytursınulı, 1937'te Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin'in “Kızıl Terör” politikası nedeniyle çeşitli bahanelerle tutuklanarak diğer Kazak aydınlarıyla kurşuna dizilmişti.