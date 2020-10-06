Alibaba Group'un temsilcisi Özbekistan'da çalışmaya başladı

Özbekistan, Çin ticaret platformu Alibaba'ya kaydolmayı kolaylaştırıyor. Özbekistan İhracatçılar Birliği, bu şirketin Özbekistan'daki resmi temsilcisi oldu.

Ulusal ajans UzA'nın bildirdiğine göre, bir Özbek şekerleme şirketi, platformla 3 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzalayan ilk şirketlerden biri oldu.



Özbekistan İhracatçılar Birliği'nin önde gelen uzmanlarından Maruf Pardaev, "Daha önce, yerel Özbek girişimciler ürünlerini Alibaba web sitesi üzerinden meblağlar halinde ihraç ettiler" dedi. - Ama bu oldukça büyük bir portal, çok karmaşık bir süreç, dolayısıyla kayıt sırasında birçok yanlış anlaşılma oldu. Birçok girişimci işi bitiremedi. "

Şimdi, Çinli bir şirketle yapılan anlaşma uyarınca Alibaba, Özbek ihracatçılarının platforma erişimini kolaylaştırdı. Bu, yerel Özbek şirketlerine ve ihracatçılarına ürünlerini bu portalda listelemeleri için geniş bir fırsat yelpazesi açacaktır.

Özbekistan İhracatçılar Birliği Başkanı Mukhtor Umarov, "Aslında, Alibaba Özbekistan'da henüz bir şube açmadı" dedi. ürünlerimizi küresel elektronik ağda sunmak için. Bu platform her iki taraf için de bir garanti görevi görüyor.Sonuç olarak girişimcilerimiz ürünlerini ihraç edebilecek.İkincisi ve en önemlisi Alibaba aracılığıyla Çin pazarına ve Çin üzerinden komşu ülkelere girebileceğiz. Özbek ihracatını 2-3 kat artırmak ", - AEU başkanı.

Bir Özbek şekerleme şirketi, platformla 3 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzalayan ilk şirketlerden biri oldu. Uzmanlar, Alibaba'nın resmi faaliyetlerini Özbekistan'daki ekonomik değişime doğru bir adım ve küresel çevrimiçi platformun fethi olarak görüyor.

Kaynak: CentralAsia

Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2020, 12:14