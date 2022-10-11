Aliyev'den Kırgızistan'a ilk resmi ziyaret

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kırgızistan'a ilk kez resmi ziyarette bulundu.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Uluslararası Manas Havalimanı'nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i karşıladı.

Geleneksel kıyafetli Kırgız kızlar, Cumhurbaşkanı Aliyev'e çiçek takdim etti. Kırgız geleneksel göçebe kültürü ile donatılan terminalin kapalı salonunda konuk Cumhurbaşkanı'na geleneksel müzik topluluğunca konser verildi.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevinde düzenlenen resmi karşılama töreninin ardından liderler, Kırgızistan ve Azerbaycan bayrakları önünde fotoğraf çektirdi.

Ardından Cumhurbaşkanı Caparov, Kırgızistan-Azerbaycan Devletler Arası Konseyin birinci toplantısına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, Azerbaycan iş dünyasını Kırgızistan'a yatırıma davet eden Caparov, kardeş Azerbaycan ile tüm alanlarda iş birliğine hazır olduklarını söyledi.

Kırgızistan ile Azerbaycan halklarının ortak tarihe ve kültüre sahip olduğunu belirten Caparov, Azerbaycan ile devletler arası ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verildiğini, Azerbaycan'ı güvenilir bir dost ve ortak olarak gördüğünü ifade etti.

Caparov, Azerbaycan ile siyasi diyaloğu güçlendirmeyi, büyük yatırım projelerini birlikte uygulamayı, uluslararası platformlarda aktif etkileşim de dahil olmak üzere daha yakın ekonomik bağlar kurmayı ve geliştirmeyi, kültürel ve insani iş birliğini daha da geliştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Aliyev de Kırgızistan'ı daha önce iki kez ziyaret ettiğini ancak bugün ilk kez resmi ziyarette bulunduğunu belirterek Kırgızistan ile ilişkileri geliştirmek istediklerini dile getirdi.

Aliyev, ortak tarih ve kültürün iki halkı daha yakın kıldığını ve devletlerin arasında sağlam temelin oluşmasında önem rol oynadığını kaydetti.

Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un mezarını ziyaret ettiğini söyleyen Aliyev, Aytmatov için "Kendisi ile Bakü'de bir araya gelmiştim. O görüşmeyi çok iyi hatırlıyorum. O sadece Kırgızistan'ın değil tüm Türk dünyasının gururudur." dedi.

Aliyev, Türk dünyasının yeni bir potansiyele sahip olmaya başladığına dikkat çekerek, "Azerbaycan gibi Kırgızistan da Türk dünyasına mensup devletlerin kardeşlik ilişkilerine büyük katkıda bulunuyor. Gelecek ay yapılacak zirvede, birliğimiz daha da güçlenecek." ifadesini kullandı.

Bişkek'te bir okula "Haydar Aliyev" ve bir diğer okula "Nizami Gencevi" adının verilmesinden dolayı Kırgızistan'a teşekkür eden Aliyev, Bişkek'te Azerbaycan-Kırgızistan Dostluk Parkı'nın kurulmasından dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Toplantıda, iki ülkenin ilgili bakanları, merkezi Bişkek'te Kırgızistan-Azerbaycan Yatırım Fonu'nun kurulması, karşılıklı ekonomi, yatırım, ticaret, ulaşım, kültür ve eğitim iş birliği konuları hakkında liderleri bilgilendirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in ziyareti kapsamında Kırgızistan Bakanlar Kurulu ile Azerbaycan hükümeti arasında Kırgızistan-Azerbaycan Kalkınma Fonu'nun kurulmasına ilişkin bir anlaşma imzalandı.

Fonun, Kırgızistan ve Azerbaycan arasındaki ekonomik iş birliğini teşvik etmek, ekonomiyi modernize etmek, geliştirmek ve fırsatları etkin şekilde kullanmak için 25 milyon dolarlık sermaye ile kurulduğu belirtildi.