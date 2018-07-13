Alman vatandaşı Özbekistan'da bakan yardımcısı oldu

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Özbekistan'da yaşayan Almanya uyruklu Karsten Heinz’in Özbekistan Yenilikçi Kalkınma Bakanı Yardımcısı olarak atandı.

BBC Özbek servisinde yer alan habere göre, Heinz’in Özbekistan'da modern bir inovasyon altyapısını oluşturmak için Almanya'daki deneyimini uygulamasında yardımcı olacağı öne sürüldü.



Alman uzman Özbekistan'da şu anki görevine atanmadan önce Almanya'da İnovasyon Geliştirme Bakanlığı'nda çalışıyordu. Heinz, Özbekistan hükümetinde görev alan ikinci yabancı uyruklu yetkili olarak biliniyor. bundan önce de Güney Kore vatandaşı Kim Nam Sok Bilgi Teknolojisi ve İletişiminin Geliştirilmesi Bakanı yardımcısı olarak atanmıştı.

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2018, 14:41