Almanya Devlet Başkanı Mayıs ayında Özbekistan'ı ziyaret edecek

Almanya Devlet Başkanı Frank-Walter Steinmeier, bu yılın Mayıs ayında Özbekistan Cumhuriyeti’nde yer alan Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanlığı’na bir ziyaret gerçekleştirebilir.

25 Şubat günü, Özbekistan Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov ile bir danışmanlık şirketi olan Mangold Consulting GmbH Başkanı Alman siyasi ve ekonomik danışmanı Klaus Mangold arasında bir toplantı yapıldı.

Toplantıda, ortak projelerin uygulanması konusunda anlaşmalar yapıldı. Ortak fakülteler (Rostock ve AndMI Üniversitesi), çift diploma programları (Berlin Teknik Üniversitesi, Avrupa Yönetim ve Teknoloji Okulu, Anhalt Üniversitesi, vb.) oluşturulması toplantının ana gündem maddeleriydi..

Görüşmeler sırasında, taraflar iki ülke arasında üç önemli işbirliği alanı belirlediler:

- Yatırım işbirliği kapsamında, asıl odağı önceden belirlenmiş projelerin zamanında uygulanması, ileri teknolojilerin ve yönetimin uygulanmasında destek olacak ortak bir Yatırım Konseyi kuruluyor

- Alman tarafı enerjinin dijitalleştirilmesinde danışmanlık yapmaya hazır ve altyapı sektörü, eğitim alanında işbirliği

- Özbek yöneticileri için bir burs programı oluşturuldu. İlk 30 arkadaşlarının daha sonra bu yıl Almanya'da eğitim almak gidecek.

Kaynak: www.dunyabulteni.net