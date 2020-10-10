Almanya'da yaşayan Türkler'den Azerbaycan'a destek

Ellerinde Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla şehir merkezinde bir araya gelen yaklaşık bin kişi, yürüyerek Azerbaycan lehine sloganlar attı.

Eylemciler, Ermenistan'ın işgalci ve saldırgan tutumunu eleştiren dövizler taşıdı.

"İşgalci ve saldırgan Ermenistan'ı protesto ediyoruz"

Türkiye Sevdalıları Wuppertal Derneği Başkanı Murat Güneş, bu gösteriyi düzenleyerek Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını protesto ettiklerini ve Azerbaycan halkı ile ordusunun yanında olduklarını söyledi.

Güneş, "30 yıldır Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ toprağını işgal edenlere sesini çıkartmayanları kınıyoruz. 20 bin Azerbaycan Türkü katledildi, buna sesini çıkarmayanlar bugün ateşkes istiyorlar. Bugün burada işgalci ve saldırgan Ermenistan'ı protesto ediyoruz. Ermeni askerleri sivil Azerbaycanlılara saldırırken neden tüm dünya sessiz kalıyor. Azerbaycan'ın kendi toprağı olan Karabağ'a kendi bayrağını tekrar dikeceğine inancımız tamdır" dedi.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı yürüyüşe Türklerin yanı sıra Azerbaycanlılar da katıldı.

Kaynak: TRT Haber

Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2020, 21:35