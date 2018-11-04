Altın halterle şov yapan lidere tepki

Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov'a ait görüntüler dünya gündemine bomba gibi düştü. Berdimuhamedov, kabine toplantısı öncesinde altından yapılmış bir halter barını kaldırdı, bakanlar ise kendisini ayakta alkışladı.

DEVLET TELEVİZYONUNDA YAYINLANDI

Türkmenistan devlet televizyonu Altın Asır kanalında yayınlanan görüntülerde Berdimuhamedov toplantı masası etrafında Türkmen bakanlar tarafından alkışlanırken, altından yapılmış halter barı olduğu düşünülen metal bir çubuğu kaldırıyor. Devlet Başkanı'nın barı kaldırdıktan sonra gülümserken, kabine üyeleri ayakta alkışlıyor.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada viral olan görüntü birçok kişi tarafından tepkiyle karşılandı. Türkmenbaşı'nın ülkede düzenlenen uluslararası halter şampiyonası nedeniyle bu görüntüyü verdiği belirtildi.

2006 YILINDA GÖREVE GELMİŞTİ

Gurbangulu Berdimuhamedov, 2006 yılında vefat eden ve kendisini ömür boyu devlet başkanı ilan eden Saparmurat Niyazov'un yerine devlet başkanı olarak göreve geldi.