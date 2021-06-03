Altın madeni Kanadalılardan alındı

Kırgızistan, Kanadalı Centerra Gold tarafından işletilen ve geçtiğimiz ay kayyum atanan Kumtor altın madeninin tam kontrolünü elinde tuttuğunu açıkladı.

Hareket, Kumtor'un millileştirilmesinin uzun süredir destekçisi olan milliyetçi politikacı Sadır Caparov'un ocak ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ezici bir zafer kazanmasından aylar sonra geldi.

Madendeki baş üretim sorumlusu vekili Nurdin Usenov, Kumtor'a hükümet destekli bir medya turu sırasında gazetecilere verdiği demeçte, "Şu anda tüm birimler kesintisiz çalışıyor" dedi.

Usenov, Centerra Gold kapsamında onaylanan planlarına sadık kalarak bu yıl 470.000 ila 510.000 ons veya 14.62 ila 15.86 ton arasında üretim yapılacağını söyledi.

Kırgızistan'da meclisin önerisi üzerine hükümet, Kanada sermayeli Centerra Gold şirketinin 2006'dan bu yana işlettiği Kumtor altın madenine kayyum atamıştı.

Centerra Gold, bu hafta Kırgız birimleri Kumtor Gold Co ve Kumtor Operating Co'nun, madenin Kırgızistan tarafından kamulaştırılmasının ardından bir ABD mahkemesinde iflas davası başlattığını duyurdu.

Kaynak: Euronews