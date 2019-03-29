Amazon, Tacik bayrağı desenli köpek önlüğünü satışa çıkardı

Amazon.com Tacikistan bayrağının baskılı olduğu köpek önlükleri erkek ve kadın şortları, pantolonları, sırt çantaları ve gömleklerini satışa çıkardı.

Tacik parlamentosunun alt meclisinin ve eski ülkenin adalet bakan yardımcısının üyesi olan Azizmukhammad Holmukhammadzoda, Tacikistan'ın ulusal bayrağını gösteren şort ve pantolon üretiminin Taciklerin devletinin simgesi için açık bir ihmal olduğuna inanıyor.

Tacik Ulusal Üniversitesi'nden bir öğretmen olan Sangin Gulov, “Turistlere yönelik hediyelik eşyalarda, çantalarda ve saatlerde turistler için bir bayrağın görüntüsü iyi bir şey, ancak şortlarda, çoraplarda ve özellikle köpek önlüklerinde bayrağımızın olması kabul edilemez” diyor.

Londra merkezli bir Tacik iktisatçı olan Azamat Sultonov, dünyadaki 180 ülke için tek bir tasarıma göre, Tacikistan ulusal bayrak tasarımına sahip ürünlerin Çin şirketleri tarafından yapıldığını söyledi.

Azamat Sultonov, “Ürünlerini Amazon aracılığıyla satan Çinli üreticiler büyük olasılıkla sorunun etik yönünü düşünmediler. Tacik makamları Amazon'dan Tacikistan bayrağını taşıyan bir malın satışından çıkarılmasını talep edebilir." diyor.

Kaynak: ca-news, www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2019, 12:33