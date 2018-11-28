Aral Denizi için BM himayesinde fon oluşturuldu

Birleşmiş Milletler (BM)'nin New York'taki genel merkezinde 26 Kasım tarihinde, “sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen kapsamlı stratejilere yönelik bölgesel ve uluslararası işbirliğinin teşvik edilmesi” konulu üst düzey bir toplantı düzenlendi.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı'nın basın servisinden bildirilen habere göre, Aral Denizi bölgesi için İnsan Sağlığı için Çok Ortaklı Güven Fonu'nun sunulması ve başlatılmasının amaçlandığını söyledi.

Üst düzey foruma BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, üye devletler temsilcileri, BM özel ajansları, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu, Asya Kalkınma Bankası, önde gelen ABD şirketleri ve bankacılık ve finans kurumları, uluslararası sivil toplum örgütleri ve bilimsel ve eğitim kurumları ve ABD üniversitelerinde okuyan öğrenciler katıldı.

Özbekistan heyeti Başbakan Yardımcısı Sukhrob Holmuradov, Senato ve Oliy Meclis Yasama Odası, Zhokargy Kenes ve Karakalpakstan Cumhuriyeti Bakanlar Konseyi başkanları da toplantıda hazır bulundu.

Etkinliğin açılışını yapan Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler Fonu'nun Fonu'nun başlatılması toplantısına katılmasının büyük bir onur olduğunu vurguladı.

Küresel felaket

Genel Sekreter, Haziran 2017'de Aral Denizi bölgesine yaptığı ziyareti hatırlattı ve denizin kurumasını “küresel bir felaket” olarak adlandırdı. “Dünyanın en büyük su kütlelerinden birinin kaybolmasının bölgenin sosyal ve ekonomik sistemlerini nasıl yok ettiğini, insanları her zamanki yaşam tarzlarıyla parçalamaya ve geleceği ümit ettiğine dair üzücü öyküler duydum” diye vurguladı.

BM Genel Sekreteri, Özbekistan'ın bir Vakıf Fonu oluşturma liderliğinin girişimini takdirle karşıladı ve bağışçıları Fonun faaliyetlerini finanse etmede aktif rol almaya çağırdı. Ona göre, Aral Denizi bölgesinde Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini teşvik edecek programlar "yerel nüfusun iyimserliğine geri dönecek ve iyi yaşam koşullarını geri getirecek."

Sonuç olarak, António Guterres Vakfın belirlediği görevleri yerine getirmek için BM'nin küresel toplumu harekete geçirmek için her türlü çabayı göstereceğine dair güvence verdi.

Vakıf Fonu kurma girişimi, Japonya, Norveç, Nijerya, Kazakistan, Cezayir'den temsilciler ve bir dizi sivil toplum örgütünün temsilcileri tarafından desteklendi.

Karakalpakstan Cumhuriyeti'nden Musa Yerniyazov'un Jokargy Kenes Başkanı, Aral Denizi'nin kurutulmasının kötü sonuçlarına ilişkin son derece açık ve duygusal bir şekilde konuştu - yetersiz içme suyu kalitesi, çeşitli hastalık türlerinin yıllık büyümesi, yüksek bebek ve anne ölüm oranları.

Karakalpakstan, “Bugün, Karakalpakstan'ın tüm nüfusu, Aral Denizi bölgesi için Vakıf Fonu'nun çalışmalarının başlatılmasıyla büyük umutla bakıyor. Yarasan Vakfın, Özbekistan'ın bu bölgesinde yaşayan milyonlarca nüfusun yaşam koşullarını iyileştirmemize olanak sağlayacağına içtenlikle inanıyoruz ”diye konuştu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net