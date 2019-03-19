Aşkabat, Afgan askerlerinin sınırı geçmesine izin verdi

Kuzey Afganistan'daki Badghis eyaletinin yetkilileri Türkmenistan'ın, Afgan ordusunun 100'den fazla askerinin sınırı geçmesine izin verdiğini açıkladı.

Radyo Ozodi , il valisinin basın servisinin, Bala Murgab bölgesindeki çatışmalarda Taliban tarafından yakalanan 150'den fazla yakalanan Afgan askerinin medyada çıkan haberleri reddettiğini bildirdi.

17 Mart'ta yayınlanan “The New York Times” gazetesi, Aşkabat'ın topraklarına çekilmeye çalışan Amerikalılar tarafından eğitilmiş yaklaşık 100 Afgan askerini ve sınır muhafızlarını engellediğini bildirdi.

Kuzey Afganistan'daki Badghis eyaletinin Bala-Murgab ilçesinin çoğu geçen yıl Taliban tarafından ele geçirildi ve askeri ve polis güçleri tüm bu zaman boyunca yönetim merkezini ve birkaç önemli yolu kontrol altında tuttular. Geçen hafta Taliban üyeleri bir sonraki saldırı sırasında yerel orduyu ve polis kuvvetlerini yendi, idari merkezini tamamen kapattı ve ana güçlerden kesilen birimleri Türkmenistan'a çekilmeye zorladı. 100'den fazla Afgan askeri Türkmenistan sınırını geçti. Batı medyası, Taliban'ın bir grup savaş esirinin fotoğraflarını yayınladığını bildirdi.

Bununla birlikte, Badghis eyaletinin valisi sözcüsü Jamshid Shahabi, 100'den fazla asker ve Afganistan hükümet güçlerinin silah ve askeri teçhizatlı subaylarının Afgan-Türkmen sınırını başarıyla geçtiğini söyledi. Bu, Afganistan Dışişleri Bakanlığı'nın Türkmenistan yetkilileriyle temas kurmasının ardından mümkün oldu, Shahabi bu açıklamayı 17 Mart'ta Radio Ozodi ile röportajında ​​söyledi.

Vali Badghis, “Bala-Murgab bölgesindeki Murichok kasabasındaki sınır birimini güvenli bir bölgeye taşımaya karar verdik. 100'den fazla askerimiz Türkmenistan sınırındaydı, ancak orada Taliban'la savaşmak zorunda kaldılar. Afganistan Dışişleri Bakanlığı Türkmenistan hükümetiyle temasa geçti. Silah ve teçhizatlı askerlerimizin Türkmenistan topraklarına gireceği kabul edildi. Yakında tüm askerlerimiz Turgundi limanı üzerinden vatanlarına dönecekler ”dedi.

Bununla birlikte, eyalet Badghis Konseyi başkanı Abdul Aziz Beck, Reuters'e verdiği demeçte, yaklaşık 100 Afgan sınır polisi memurunun görevlerini bırakmaya ve Türkmenistan'a kaçmaya çalıştıklarını, ancak Türkmen sınır muhafızlarının devlet sınırını geçmelerine izin vermediğini söyledi. Ona göre, yaklaşık 50 Afgan askeri Taliban'a teslim oldu ve geri kalan 50'si ise Bala Murgab bölgesindeki Taliban'a direnmeye devam etti.

Badghis yetkilileri, Bala Murgab'daki Taliban sayısının iki bin kişiyi aştığını, aralarında çok sayıda yabancı paralı asker olduğunu iddia ediyor.

Herat’taki Radyo Ozodi muhabiri Badghis yetkililerine dayandırdığı haberinde, Taliban’ın Bala Murghab bölgesindeki hükümet güçlerine saldırısı 11 Mart Pazartesi gecesi başladı. Saldırı sonucu 20'den fazla sınır polisi öldürüldü, on kişi yaralandı. Taliban üyeleri 28 çalışanı yakaladı, Bala Murgab’da savaşın başlamasından bu yana 100’den fazla Afgan askerinin öldürüldüğünü belirtti. İl yetkilileri, Taliban arasındaki zayiatın çok daha yüksek olduğunu söyledi. Caşid Shahabi, önümüzdeki günlerde Bala Murghab'ın Taliban'dan kurtulacağına duyduğu güveni dile getirdi.

Bu arada, kendisini Taliban'ın sözcüsü olarak temsil eden Kari Yusuf Ahmadi, son iki gün içinde 72 polis memurunun ve Afgan ordusunun üyelerinin yakalandığını bildirdi. Afganistan Savunma Bakanlığı bu bilgi hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Kaynak: ca-news, www.dunyabulteni.net