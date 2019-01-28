Aşkabat havaalanında Kur'an taşıyan yolcuya gözaltı

Türkiye'den Türkmenistan'a giden bir yolcu, bagajında Kur'an Kerim bulunduğu için gözalına alındı.

Olay Aralık ayı sonlarında Aşkabat Uluslararası Havalimanı'nda meydana geldi. Türkiye'de iş vizesiyle çalışan Lebap eyaletinden orta yaşlı bir kadın akrabalarını görmek için Türkmenistan'a uçtu.

Aşkabat havaalanında, yolcu göç kontrolünden geçer geçmez, üniformalı bir polis memuru ve sivil kıyafetli iki adam tarafından sorguya çekildi. Kolluk kuvvetleri kadının akrabalarına hediye etmek üzere yanında getirdiği Kur'an Kerim tespit edildi.

Azatlyk’in Türkiye’deki muhabiri, havaalanında alıkonulan kadınla konuşan Rozybai'nin şunları söylediğini bildirdi:

- Havaalanına varışta, çantası kontrol edildi. Eşyaları arasında akrabalarına getirilen hediyeler ve kutsal kitabın Kur'an kitabının birkaç kopyası vardı. Havaalanına vardıktan hemen sonra, 24 saat gözaltında tutuldu ve sorguya çekildi.

Kadına göre, sorgu sırasında, sivil giysilerde iki, bir de polis vardı. Havaalanında gözaltına alınan kadının eşi, Azatlyk'e şu açıklamada bulundu:

“Polis soru sormadı, ancak sivil insanlar birer birer sorular sordular, gerekirse ahlaki olarak üzerime baskı yapmaya hazırdılar. ”Böyle kitapları getirmekten utanmıyorsun, sen bir kadınsın! Burada dini-politik propaganda yapmak istiyorsun "diye bağırdılar.

Aşkabat havaalanındaki gözaltı ve sorgulama raporları, Azatlyk'ün editoryal personeli tarafından birkaç kez alındı. Olaylardaki tanıklara ve katılımcılara göre, yolcular arasında dini yolcular bulunduğu zaman kabaca ve taraflı davrandılar.

Ayrıca, personel saç rengi ve kıyafetlerin rengi koyu olmasının nedenleri de dahil olmak üzere saç rengi ve kıyafetleriyle ilgileniyordu. Kadına göre, o gün siyah bir süveter giymişti ve başını Türkmenistan sakinleri için geleneksel şekilde bağlamıştı.

Kolluk kuvvetleri, kadınlardan yanlarında getirdikleri Kur'an'ı okumasını istedi. Kadın, Kuran'ı abdestsiz okumayı reddetti. İfade veren kadına göre, ertesi sabah Kur'an okumasını dinledikten sonra Arapça'nın telaffuzunun ve anlayışının doğruluğunu onaylayan bir Aşkabat camisine götürüldü.

Daha sonra, Lebap Bölgesi'ne varışta, kadın yerel kolluk kuvvetleri tarafından sorguya çekildi. Bir süre sonra, Türkiye'ye dönmeye çalışırken, Aşkabat havaalanında kadının ülkeden ayrılması yasaklandığı öğrenildi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net