Aşkabat sular altında

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta 13 Nisan'da meydana gelen sağanak yağışlar, kentin birçok bölgesinde su basması yaşanmasına sebep oldu.

Saat 16: 00'dan sonra şehrin birçok caddesi nehirlere dönüştü. Demiryolunun batı tarafındaki karayolu tüneli tamamen sular altında kaldı. Üzerindeki hareket tamamen kapalı. Türkmenistan Chronicle'den verilen habere göre “Yunus Emre” caddesi tamamen sular altında kaldı .

MIR-4 bölgesindeki evlerin sakinleri zor anlar yaşadı. Bodrum katları tamamen su basmış durumda ve üst katların sakinleri suyun tavandan sızdığını bildirdi.

Hava tahminlerine göre, önümüzdeki iki gün Aşkabat da yağmurlu olacak.

Kaynak: ca-news, www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2019, 08:55