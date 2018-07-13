Aşkabatlılar yaz sıcağında içme suyu sıkıntısı çekiyor

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Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta yaşayanlar yaz sıcağında içme suyu sıkıntısı çekmeye devam ediyor.

Azatlyk radyosunda yer alan habere göre, Temmuz ayı başlarında şehrin Mir-1 ve Mir-2 mahallelerindeki konutlarda su kesintisi yaşanmıştı. Yerel sakinlerin verdikleri ifadelerde, üç günr boyunca suların olmadığı belirtildi. Radyonun haberinde halen su sıkıntısının devam ettiği, gündüz saatlerinde akan suların, gece boyunca kesildiği belirtildi.

Bu bölgelerin su temininden sorumlu kurumlar tarafından yapılan açıklamada, su kesilmesinin teknik arızalar ve sistemdeki restorasyon çalışmaları sebebiyle olduğu belirtildi.

Radyonun Aşkabat'taki muhabiri, şu anda şehir yetkililerinin, mevcut su kesintisinin sebebi ile ilgili resmî bir açıklama yapmadığını bildirdi. Ancak bu problemin Mayıs ayında yaşanan sel sonucunda kanalizasyonun sisteminin su basması ile ilgili olduğu düşünülüyor.



