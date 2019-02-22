Askar Mamin, geçici Kazakistan Başbakanı olarak atandı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in 21 Şubat'ta, hükümetinin istifasıyla ilgili bir kararname imzalamasının ardından Kazakistan Başbakanı olarak Askar Mamin’ine geçici görev verdi.

Mamin Askar Uzakpayevich 23 Ekim 1965'te Tselinograd'da doğdu.

İnşaat Mühendisi Tselinograd İnşaat Mühendisliği Enstitüsü'nden (1987) mezun oldu. Rusya Federasyonu Hükümeti altındaki Ulusal Ekonomi Akademisi (2003), Ekonomist. Teknik Bilimler Adayı.

İş tecrübesi:

• Birleştirici, Master Trust "Zelintyazhstroy" (1987-1988);

• Tselinograd Bölge İcra Kurulu İçişleri Bölümü'nde görev yaptı (1988-1991);

• Kazakistan Yenilikçi İşletmeler Birliği Genel Müdür Yardımcılığı (1991-1993);

• JV Inter-Ishim Genel Müdürü (1993-1996);

• Akmola şehrinin ilk milletvekili (Astana) (1996-2000);

• Akmola FEZ İdari Konseyi Başkan Vekili (1998-2000);

• Kazakistan Cumhuriyeti Ulaştırma ve Haberleşme Bakan Yardımcısı (08.2000-02.2002);

• Kazakistan Cumhuriyeti Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı Yolları Komitesi Başkanı (11.2000-02.2001);

• Inkom-Astana LLP Genel Müdürü (06.2002-22.06.2003);

• Kazakistan Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı (06.23.2003-14.05.2004);

• Kazakistan Cumhuriyeti Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı (25.08.2005–20.09.2006);

• Astana şehrinin Akim'i (09/21/2006 - 04/04/2008);

• Kazakistan Ulusal Şirketi Başkanı Temir Zholy JSC (04.04.2008-09.2016);

• Kazakistan Cumhuriyeti Birinci Başbakan Yardımcısı (09.09.2016'dan itibaren)

Diğer pozisyonlar:

• JSC "Kazakistan Yatırım Fonu" (07.2003-07.2004) Yönetim Kurulu Üyesi;

• CJSC “Kazakistan Kalkınma Bankası” Yönetim Kurulu Üyesi (08.2003-10.2004);

• Kazakistan Ulusal Mühendislik Şirketi OJSC Ulusal Yönetim Kurulu Üyesi (11.2003-07.2004);

• Uluslararası Başkentler ve Büyük Şehirler Meclisi Başkan Yardımcılığı (IAC) (28 Eylül 2007);

• Majililer altındaki NDP “Nur Otan” hizipindeki Maslikhats ve Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Konseyi Üyesi (12.27.2007);

• Kazakistan Cumhuriyeti Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı (10.2008, 09.2012, 12.2016'dan yeniden seçildi);

• Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ulusal Yatırımcılar Konseyi Üyesi (11.2008-05.2010);

• Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Girişimciler Odası Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Komitesi Başkanı (02.2014-2016)

• NC KTZ JSC Yönetim Kurulu Üyesi (21 Haziran 2015-09.2016);

• Anonim Şirket Ulusal Şirketi Kazakistan Temir Zholy Yönetim Kurulu Başkanı (08.2016-12.2018);

• Avrasya Ekonomik Komisyonu Konseyi'nde Kazakistan Cumhuriyeti Temsilcisi (07.10.2016 tarihinden itibaren)

Kaynak: www.dunyabulteni.net