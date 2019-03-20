Astana'ya artık Nursultan denilecek

Kazakistan'da dün istifa eden Nursultan Nazarbayev'in yerine cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Tokayev'in selefine ilk jesti "Başkent Astana'nın adı Nursultan olsun" oldu.

Kazakistan Parlamentosu bugün Kazakistan başkenti Astana'nın Nursultan olarak isimlendirilmesini onayladı.

Rusça, İngilizce ve Çinçe bilen tecrübeli diplomat 65 yaşındaki Kasım Cömert Tokayev'in, anayasaya göre Nursultan Nazarbayev’in görev süresinin dolacağı Nisan 2020’ye kadar Kazakistan devlet başkanlığı görevini yürüteceği açıklandı.

Nursultan Nazarbayev'in en büyük kızı Dariga Nazarbayeva, yeni Senato Başkanı seçildi.

Kaynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2019, 13:50