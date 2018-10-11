Asya Kalkınma Bankası'ndan Tacikistan'a 10 milyon dolar

Asya Kalkınma Bankası (ADB) iklim değişikliği sebebiyle yaşanması muhtemel doğal afetler karşısında hazırlıklı olması için Tacikistan'a 10 milyon dolar hibe anlaşması imzaladı.

Tacikistan Cumhuriyeti'ndeki ADB ofisine göre, Tacikistan Cumhuriyeti Maliye Bakanı Fayziddin Kahhorzoda ve Tacikistan Pradeep Srivastava'daki Asya Bankasının Daimi Temsilcisi tarafından hibe sözleşmesi imzalandı.





Tacikistan nüfusunun yaklaşık dörtte üçü deprem, çığ, toprak kaymaları ve sellere eğilimli kırsal alanlarda yaşıyor. İklim koşullarının değiştirilmesi, kötü planlama ve afet yönetimi kapasitesi ve sınırlı mali kaynaklar, insanların ya ölüm ya da yaralanma sonucu ya da ekonomik kayıplarla karşı karşıya kalmasına sebep oluyor.

Dünyanın en yüksek dağ göllerinden olan Sarez Gölü ile ilgili hazırlanan bir proje ile sel yada afetler için erken uyarı sistemi hazırlıkları yapılırken diğer yandan da buzulların envanteri analiz edilecek.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2018, 14:03