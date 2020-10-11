Ateşkesi bozan Ermenistan ordusu saldırıyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ateşkesi ihlal etmeye devam eden Ermenistan’ın Terter bölgesine saldırdığını açıkladı.

Azerbaycan, 27 Eylül’de Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlara Rusya’nın başkenti Moskova’da yapılan toplantı sonrası çıkan ateşkes kararı ile ara verirken, Ermenistan ateşkes kurallarını ihlal etmeye devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan’ın ateşkesi ihlal etmeye devam ettiği ve Ermenistan’a ait topçu birliklerinin yerel saatle 22.30’da Terter bölgesine saldırdığı aktarıldı.

Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Harutyunyan Ermenistan askerlerine yalvardı: Biraz dinlenin, sonra savaşırsınız

Ermenistan ordusu, yürürlüğe giren geçici ateşkese rağmen sivil yerleşim yerlerine saldırmaya devam ediyor. Gazeteci Ceyhun Aşirov'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sözde Dağlık Karabağ lideri Arayik Harutyunyan'ın Hadrut bölgesinden kaçan, savaşmak istemeyen Ermenistan askerlerine yalvararak, 'Biraz dinlenin, sonra savaşırsınız' dediği görülüyor.

Azerbaycan ordusu, ateşkesi ihlal eden Ermenistan'ın uçaksavar sistemlerini havaya uçurdu

Azerbaycan ordusunun, ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusunun zırhlı araçlarını imha ettiği bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntülerde, zırhlı araçların nokta atışıyla tek tek imha edildiği görülüyor.

Azerbaycan ordusu, ateşkesi ihlal eden Ermenistan'ın topçu bataryalarını havaya uçurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ateşkesi kasıtlı olarak ihlal eden Ermenistan güçlerine ait topçu birliğinin imha edilme anlarına ilişkin görüntü paylaştı.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2020, 00:21