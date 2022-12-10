Avını 27 saniyede yakaladı

Geleneksel Uluslararası Kartalcılar Turnuvası, bu yıl Kazakistan’ın başkenti Astana’ya 290 kilometre mesafedeki Kökşetau kenti yakınındaki Elikti Parkı’nda düzenlendi.

Kazakistan’ın yanı sıra Moğolistan ve Kırgızistan’dan da ünlü altın kartal avcılarının yer aldığı turnuvada, ilk kez Türkiye’den de katılım sağlandı.

Yaklaşık 60 kartal avcısının hazır bulunduğu turnuvada, kartalların tilki ve tavşan avlama hızı, komutlara uyma yeteneği sergilendi.

Kartal avcılığı geleneğinin genç kuşağı da şahin ve doğan gibi yırtıcı kuşlarla yarışmada hazır bulundu.

İki gün süren turnuvada, finale kalan 4 kartal avcısı, bugün kartalların hızını yarıştırdı.

Yarışmada, Kazak altın kartal avcısı Ayan Seyitcan’ın 4 yaşındaki kartalı Atamura, 27 saniyede avını yakalayarak sahibine birinciliği kazandırdı.

- "Bugün şampiyon oldu, emeğimin karşılığını verdi"

Seyitcan, ödül töreni sonrası AA muhabirine, ülkenin güneyindeki Almatı eyaletine bağlı Nura köyünden geldiğini belirterek, yarışmaya katılmak için kartalı Atamura ile 10 saatten fazla tren yolculuğu yaptığını söyledi.

Seyitcan, doğduktan hemen sonra yanına alarak büyüttüğü kartalı Atamura’yı 4 yıldır eğittiğini anlatarak, “Bugün şampiyon oldu, emeğimin karşılığını verdi.” ifadesini kullandı.

Kartalı eğitmenin zorluğuna değinen Seyitcan, “Her gün birkaç saat mutlaka dışarı çıkarıyoruz ve çeşitli av tekniklerini çalışıyoruz. 4 yaşında ama şimdiye kadar 10’dan fazla tilki avlamayı başardı.” diye konuştu.

Seyitcan, kendisinin kartal avcılığı geleneğini sürdüren bir aileden geldiğini vurgulayarak, “Biz buna '7 atadan kartal avcısı' diyoruz. Yani babadan çocuğa miras bırakılan bir meslek olarak görüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Kartalın beslenmesinin de eğitimi kadar önemli olduğunu belirten Seyitcan, “Kartal, sadece et ile beslenen bir tür. Günlük birkaç kilo taze et tüketiyor.” dedi.

- Turnuvaya ilgi artıyor

Kazakistan “Kansonar” Kartalcılar Federasyonu Başkanı Çınarbek Batırhanov da geleneksel hale gelen Uluslararası Kartalcılar Turnuvası'na katılanların her sene arttığına dikkati çekti.

Batırhanov, bu yıl turnuvanın efsane Kazak altın kartal avcısı Masip Batırhanulı anısına düzenlendiği bilgisini paylaşarak, "Bu gibi isimler sayesinde Sovyetler Birliği döneminde ata geleneğimizi koruyabildik.” ifadesine yer verdi.