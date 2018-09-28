'Avrasya Bakışı' temalı forum Astana'da

Kazakistan Başbakanı Bakıtcan Sagintayev, "Bizim için yatırım ikliminin iyileştirilmesi önceliklidir. Son 10 yılda ülkemizin farklı sektörlerine yaklaşık 250 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım yapıldı." dedi.

Kazakistan’ın başkenti Astana’da Ulusal Ekonomi Bakanlığı tarafından "Avrasya Bakışı" temasıyla kalkınma amaçlı ticaret ve yatırımı artırma üst düzey forumu düzenlendi.

Forumda konuşan Kazakistan Başbakanı Sagintayev, Dünya Ticaret Örgütü'nün yatırıma destek alanındaki yeni inisiyatifini desteklediklerini ifade ederek, "Bizim için yatırım ikliminin iyileştirilmesi önceliklidir. Son 10 yılda ülkemizin farklı sektörlerine yaklaşık 250 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım yapıldı." dedi.

Sagintayev, geçen yıl ülkeye yapılan doğrudan yabancı yatırımın 21 milyar dolar civarında olduğunu, bunun önemli bir bölümünün imalat sanayisine yapıldığını belirterek, "Toplam yatırımın yüzde 50'si ham madde olmayan sektöre yapıldı. Olumlu dinamik bu yıl da devam ediyor. Bu yılın ilk yarısında Çin, Türkiye, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere ve AB ülkelerinden 10 çok uluslu şirket dahil büyük yatırımcılarla 69 yeni projenin uygulanmasıyla ilgili anlaşma sağlandı." ifadelerini kullandı.

Kazakistan'ın uygun yatırım ortamı açısından Orta Asya'da birinci sırada yer aldığını ve bölgeye yapılan yatırımda Kazakistan'ın payının yüzde 70 olduğunu aktaran Sagintayev, yatırım ortamını iyileştirmek amaçlı reformlar yaptıklarını, açık diyaloğu, yatırımcılarla etkileşimi sağladıklarını ve yatırım için altyapıyı geliştirdiklerini anlattı.

Son 4 yılda ülkede vergi, gümrük, girişimciliğe devlet desteği ve diğer alanlarda toplam 54 reformun yapıldığını aktaran Sagintayev, denetleme fonksiyonlarının yüzde 30, lisans gereksinimlerinin yüzde 56 azaltıldığını, uluslararası standartlara uygun yeni vergi ve gümrük rejimlerinin uygulandığını anlattı.

Sagintayev, Dünya Ticaret Örgütü platformunda çok taraflı düzeyde yatırıma destek konularında diyaloğu daha da geliştirmenin önemini vurgulayarak, "Dünya Ticaret Örgütü ülkelerini, ulusal deneyim paylaşımının yapıldığı resmi olmayan diyaloğa katılmaya çağırıyoruz." dedi.

- "Son 20 yılda Kazakistan ve diğer Avrasya ekonomileri büyük ilerleme kaydetti"

Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Roberto Azevedo da son 20 yılda Kazakistan ve diğer Avrasya ekonomilerinin büyük ilerleme kaydettiğini, yatırım ve ticaret alanında uygulanan açık politika sayesinde enflasyonun düştüğünü, ekonomide önemli büyüme kaydedildiğini ve fakirliğin azaldığını söyledi.

Azevedo, dünya ticareti için önemli bir zamanda bir araya geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Gerginlik artıyor, yeni tarifeler milyarlarca doları kapsıyor. Yeni önlemler hazırlanıyor ve biz bunun sonunu göremiyoruz. Eğer bu eğilim devam ederse bunun istikrara, büyümeye ve istihdama tehdidini göreceğiz. Bu dünyanın tüm bölgelerini etkileyecek ve etkilerini görüyoruz. İhracat azalıyor, şirketler yatırımlarını bekletiyor."

Geçen yıl dünyadaki toplam yabancı yatırım akımının yüzde 20 azaldığına dikkati çeken Azevedo, "Bu yılın tahminleri daha iyi. Belki yabancı yatırımın artmasını göreceğiz ancak yatırımcılar tarafında belirsizlikler var. Ancak önemli adımlar atılıyor. Örneğin, Kazakistan, yatırıma destek konusunda geçen yıla göre önemli ilerleme kaydetti. Bunun bölge için iyi bir model olabileceğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2018, 11:16