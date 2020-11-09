Avrasya ülkelerinde pandemi etkisini sürdürüyor

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede son 24 saatte 8 bin 687 kişide virüsün görülmesiyle vaka sayısının 469 bin 18'e çıktığını bildirdi.

Stepanov, son 24 saatte 41 binden fazla Kovid-19 testi yapıldığını, ölü sayısının 115 artışla 8 bin 565 olduğunu kaydetti.

Virüse yakalanan 1100 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, iyileşenlerin sayısının ise 2 bin 277 artarak 209 bin 143'e ulaştığını ifade etti.

Ülkede 7 Kasım’da 10 bin 746 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle günlük en yüksek rakam kaydedilmişti.

- Gürcistan

Gürcistan'da son 24 saatte görülen 2 bin 927 vaka ile günlük en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son bir günde Kovid-19 nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti ve ölü sayısı 499’a ulaştı.

Bugün 2 bin 927 kişide Kovid-19’a rastlanmasıyla toplam vaka sayısı 60 bin 721'e, iyileşenlerin sayısı da 2 bin 470 artarak 45 bin 42’ye yükseldi.

Toplam 15 bin 113 kişinin tedavisinin sürdüğü ülkede, 645 hastanın sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

- Kırgızistan

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 571 kişide Kovid-19 tespit edildi, toplam vaka sayısı 63 bin 390'a çıktı.

Ülkede 406 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 54 bin 358'e ulaştı.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki toplam can kaybı 1182'ye yükseldi.

3 bin 737 hastanın evlerinde, 3 bin 457 hastanın hastanelerde tedavi gördüğü belirtildi.

- Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 610 kişide Kovid-19’un tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısı 116 bin 772’ye çıktı.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 175 artarak 107 bin 843'e, 6 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 1899’a yükseldi.

Ülkede 375’i çocuk 7 bin 30 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor, 190 kişinin sağlık durumu ağır, 20 kişinin de durumu kritik olarak değerlendiriliyor.

Son 24 saatte Kovid-19 belirtileri bulunan ancak test sonuçları negatif olan zatürre vakası 46 artarak 39 bini geçti, iyileşenlerin sayısı 44 artarak 29 bin 182'ye ulaştı. Ülkede 10 binden fazla zatürre hastasının tedavisi devam ediyor.

- Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan beri ülkede Kovid-19 vaka sayısının 123 artarak 68 bin 788'e, virüs kaynaklı ölüm sayısının ise 2 artarak 585’e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 81 artarak 65 bin 971 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 96'sının iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 2 bin 232 hastanın tedavisi sürüyor.

Öte yandan, Yenilikçi Kalkınma Bakanı İbrahim Abdurahmanov, yaptığı açıklamada, bir Çin şirketine ait Kovid-19 aşı adayının ülkeye getirildiğini, Çinli doktorların da refakatinde 4 ay boyunca 5 bin kişide söz konusu aşı adayının 3'üncü aşama klinik denemelerinin yapılacağını belirtti.

Kaynak: AA