Azerbaycan, Amerika'dan diplomatik misyonlarının güvenliğini sağlamasını istedi

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 10 Ekim'i 11 Ekim'e bağlayan gece, Azerbaycan'ın Washington Büyükelçiliği'nin servis aracına ateş açıldığı bildirildi.

Büyükelçiliğin, olayla ilgili bilgi ve görüntüleri ABD makamlarına verdiği vurgulanan açıklamada, "12 Ekim'de ABD'nin ülkemizdeki maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrılmış, olayla ilgili ciddi endişelerimiz ve memnuniyetsizliğimiz ifade edilmiş ve Azerbaycan'ın diplomatik misyonunun güvenliğinin sağlanması talebi iletilmiştir." bilgisi yer aldı.

Son zamanlarda, Washington, Paris, Beyrut ve diğer şehirlerdeki Azerbaycan'ın diplomatik temsilciliklerine saldırılar ve vandalizm eylemleri yapıldığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Yabancı ülkelerdeki Ermeni toplulukların radikal üyeleri tarafından Azerbaycan'ın diplomatik temsilciliklerine yönelik sistematik saldırılar ciddi endişe kaynağıdır.

Yabancı ülkelerdeki diplomatik misyonlarımızın güvenliğinin sağlanması, uluslararası sözleşme uyarınca ev sahibi ülkenin yükümlülüğüdür. Bu bağlamda, her olayla ilgili uygun bir soruşturma yürütülmesi ve büyükelçiliklerimizin ve diplomatlarımızın güvenliğinin uygun düzeyde sağlanması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz."

Ermenistan'ın 1991'de bağımsızlığını ilan etmesinden sonra Azerbaycan'a yönelik toprak iddialarını gerçekleştirmek için terörizmi bir devlet politikası aracı haline getirdiği ve Azerbaycan topraklarını işgal etme sürecinde terör araçlarını farklı alanlarda yaygın olarak kullandığı belirtilen açıklamada, dünyanın farklı ülkelerinde 24 Türk diplomatın Ermeni terörünün kurbanı olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, son günlerdeki ile 2020'de Avrupa başkentlerinde ve Los Angeles şehrinde Azerbaycan diplomatik misyonlarına, Azerbaycan toplumunun üyelerine yönelik saldırılarla ilgili herhangi bir ceza davasının açılmamasının da üzüntü verici olduğu vurgulandı.

Bu cezasızlığın radikal Ermeni grupları yeni provokasyonlara başvurmada cesaretlendirdiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, yabancı ülkelerdeki radikal güçlerin Azerbaycan diplomatik misyonlarına, diplomatlarına ve onların mallarına yönelik nefrete dayalı suç eylemlerini şiddetle kınıyor ve ilgili ülkelerdeki bu tür provokasyonları önlemekle sorumlu kurumların görevlendirilmesini talep ediyor."