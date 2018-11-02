Bağımsız Devlet Topluluğu'nda serbest ticaret teklifi

Kırgızistan, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi ülkeler arasındaki ticaret engellerinin ortadan kaldırılmasını istiyor.

2 Kasım'da Astana'da BDT ülkeleri toplantısında konuşan Kırgızistan Başbakanı Muhammedkaliy Abylgaziyev, serbest ticaret anlaşmasının, ülkeler arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da genişletilmesi için ana araç olduğunu ve bu potansiyelin tam olarak kullanılması gereğini vurguladı.

Muhammedkaliy Abylgaziev konuşmasında, “Hepimiz biliyoruz ki bu alanda büyük bir potansiyel bulunuyor. Karşılıklı ticaret için en uygun koşulları yaratmanın en büyük destekçisi olan Kırgız tarafı, koruyucu önlemlerin sayısını daha da azaltmak ve ticarete yönelik gereksiz engelleri ortadan kaldırmak için devam eden çalışmalardan yanadır ”dedi.

Kaynak:www.dunyabulteni.net





Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2018, 12:31