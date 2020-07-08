Başörtülü kadına korkunç saldırı kamerada!

Tataristan'ın Nizhnekamsk şehrinde çocuklarıyla beraber parkta yürüyen bir başörtülü kadın, İslam karşıtı bir adamın vahşice saldırısına uğradı.

Bir anda kadına arkadan tekme atan adam yere düşen hamile olduğu öğrenilen kadına dakikalarca tekme atmaya devam etti.

Etraftan kimsenin yardıma gelmediği olay daha sonra karakola taşındı.

Suçu kabul eden ve başörtülü kadınlardan nefret ettiğini söyleyen saldırgan serbest bırakılırken suçu tekrarlaması halinde ceza almasına karar verildi.

Rusya'ya bağlı Tataristan Özerk Bölgesi'nin nüfusu yüzde 40 oranında Ruslar'dan oluşuyor. Tamamına yakını Müslüman olan Tatarlar ise nüfusun yüzde 53'ünü oluşturuyor.

Kaynak: Haber 7

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2020, 12:09