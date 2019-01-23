Başörtülü öğrencilerin velilerine 30 dolar para cezası

Kazakistan'ın Aktobe bölgesinde, kızları okulda başörtüsü yasağı nedeniyle derslere katılamayan iki aile ceza aldı.

Aktobe bölgesindeki eğitim kontrolü departmanı başkanı Zhanar Mukhambetalina, 8 ve 60 No'lu Aktobe şehri okullarındaki iki öğrencinin ebeveynlerinin, görevlerin uygunsuz bir şekilde yerine getirilmesinden beş aylık hesaplama göstergesinden (12.625 tenge yaklaşık 30 dolar) idari olarak sorumlu olduğunu söyledi. "eğitim alanındaki mevzuat tarafından öngörüldü.” dedi.

Bölgesel eğitim bölümüne göre, bölgede “okul üniforması gerekliliklerine uymama” nedeniyle eğitim yılı başında derslere katılamayan 10 kız öğrenci var.

Eğitim Kontrol Dairesi'ne göre, geçen yıl Aktobe'de 33 anne ve baba, kızlarını okula başörtüsü ile gönderdiği için cezalandırıldı. 31 yaşında bir fizik öğretmeni olan Saule Baimagambetova, başörtüsü takma konusundaki tartışmalar sonucunda istifaya zorlandığını söyledi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net