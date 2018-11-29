Baykonur'dan iki bin aile Rusya'ya yerleştirilecek

Kazakistan'ın Baykonur şehrinden iki bin kişi Rusya'ya yerleştirilecek.

Rusya'nın İnşaat ve Konut ve Kamu Hizmetleri Bakanı Yuri Gordeyev 28 Kasım tarihinde yeniden yerleşim programı hakkında yaptığı toplantıda, bu amaç için 2018–2021'de 4 milyar ruble (59.8 milyon dolar) tahsis edileceğini belirtti.

Gordeyev, "2018 yılında, federal bütçe düzenlemesi çerçevesinde, 250 milyon rubleye tahsis edildi, çünkü yıl sonuna kadar ilk 150 aileye devlet konutu sertifikası verilecek" dedi.

Kazakistan'ın Kızılorda eyaletinde bulunan Baykonur, halihazırda Kazakistan sınırları dahilinde olsa da Rusya tarafından uzay araştırmaları için kiralanmış ve yönetilmektedir. Kazakistan, Baykonur üssü için Kızılorda eyaletindeki çok geniş bir alanı ve Baykonur kentini 2050 yılına kadar Rusya’ya kiralamıştı.

Kaynak: AA