Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan’ın ardından Orta Asya turunun son durağı olan Kazakistan’a geldi.

Başkent Nur Sultan’da Orta Asya ziyaretine ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Bozkır, “Orta Asya’ya geliş nedenim bu ülkelerin mesajlarını bütün dünyaya iletmek.” diye konuştu.

Bozkır, BM Genel Kurulu Başkanı olmasının yanı sıra bir Türk vatandaşı olduğuna da işaret ederek “Buralara gelmek benim için ayrı bir his. Ben her zaman şunu söylüyorum, bir Türk BM Genel Başkanı oldu ama bu aynı zamanda Azerbaycan’ın, Kazakistan’ın, Kırgızistan’ın, Özbekistan’ın ve Türkmenistan’ın başkanlığıdır demek. Benim şahsımda bütün Türk dünyası BM’ye başkanlık yapıyor.” ifadelerini kullandı.

Orta Asya ülkelerinin Afganistan konusunda da birer önemli aktör olduğuna dikkati çeken Bozkır, “Afganistan’daki son gelişmeler barış ve istikrarı zora sokabilecek durumu gösteriyor. Bu bağlamda söz konusu ülkelerin çok fazla tecrübesi var. Afganistan’ın barışı ve istikrarı bakımından bölge ülkelerinin sağlayacakları ortam ve görüşler mutlaka bu sorunun çözümü için önemli olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Bozkır, bu anlamda 7 Ağustos’ta gerçekleştirilecek Orta Asya Devlet Başkanları Zirvesini önemsediğini belirterek “Buradan çıkacak kuvvetli mesajlar, gösterilecek birliktelik Afganistan konusunda da atılacak adımlar için önemli bir aşama teşkil edebilir. Bu konuda özellikle Kazakistan’ın önemli bir liderlik üstlenebileceğini düşünüyorum.” dedi.

Kazakistan’ın her zaman çok taraflılığa büyük bir bağlılık gösterdiğini ve BM bakımından bölgede önemli bir ülke olduğunu söyleyen Bozkır, “Kazakistan Cumhurbaşkanı sayın Tokayev ile görüştük. Kendisi BM sisteminde çok bilinen birisi. Keza Dışişleri Bakanıyla da çok önemli görüşmeler yaptık. Ayrıca buradaki BM birimlerine ev sahipliği yapması ve bunların etkin bir şekilde çalışmasına izin verilmesi de bizim için takdire şayan.” ifadelerini kullandı.

Bozkır, şu anda birçok ülkenin salgın dolayısıyla tehlike altında olduğunu ve dünya nüfusunun sadece yüzde 20’nin Kovid-19 aşısına ulaşabildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Bu hakkaniyete ve eşitliğe aykırıdır. Onun için BM olarak biz bu dağıtımın eşit bir şekilde ve ülkeler tarafından değil Dünya Sağlık Örgütü olsun Covax sistemi olsun herhangi bir sağlık birimi olsun bunlar tarafından yapılmasını tercih ediyoruz. Bu bölgede Kazakistan’da bir aşı üretildi. Bunun bir an önce devreye girmesi bütün bölgeyi rahatlatacaktır. Bu açıdan Orta Asya gibi güçlü bir bölgeden aşı dağıtımının eşit bir şekilde bütün dünyaya ulaşması şeklindeki mesajlarının verilmesini bekliyoruz.”

Bozkır, BM olarak Orta Asya bölgesinde çevre, biyolojik çeşitlilik, çölleşmeyle mücadele, su kaynaklarının kullanımı, eğitim gibi alanlarda da iş birliğini güçlendirmek istediklerinin belirterek, “Özellikle salgın döneminde çocuklarımız etkilendi. Eğitimin eski sisteme getirilmesi lazım. Onun için de dijital imkanların artırılması, elektrik konularının çözülmesi gerek. Dolayısıyla biz Orta Asya’da aslında burada çok iyi yapıldığını gördüğümüz eğitim seviyesinin çok yüksek noktaya erişmesini istiyoruz. Biz BM olarak Orta Asya’ya güveniyoruz. Bu bölgeyle salgın sonrası iş birliğini daha iyi bir noktaya getirmek için gayret edeceğiz.” diye konuştu.

Bozkır, Kazakistan temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından kabul edildi.

Tokayev, görüşmede, Bozkır'ı seçilmiş BM 75. Genel Kurul Başkanı olarak görmekten memnuniyet duyduğunu belirterek "Sizin Orta Asya’ya gerçekleştirdiğiniz ziyaret, bu bölgenin küresel siyaset alanında yükseldiği konumu gösteriyor. BM’yi çok taraflılığın bir kalesi olarak görüyoruz. Kazakistan, BM ilkelerine tamamen bağlıdır." dedi.

Bozkır, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi'yle de bir araya geldi.

Nur Sultan’daki Uluslararası Türk Akademisi’ne de ziyarette bulunan Bozkır, burada akademinin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.