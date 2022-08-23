Berdimuhamedov'dan Erdoğan’a taziye

Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov, mesajında, Gaziantep ve Mardin illerinde meydana gelen trafik kazasındaki can kayıpları ve yararlananlar sebebiyle üzgün olduğunu belirtti.

Berdimuhamedov, kendi ve Türkmen halkı adına, iki kentteki trafik kazalarında hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diledi.