Bin 229 Özbek Interpol tarafından aranıyor

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Özbekistan İçişleri Bakanlığı Kamu ve Medya İlişkileri Bölümü tarafından Interpol Ulusal Merkez Bürosu Başkanı Albay Rustam Israilov ile yapılan görüşmede toplamda bin 229 Özbekistan vatandaşının İnterpol tarafından arandığı açıklandı.

Yapılan görüşmede 131 kişinin insan ticaretiyle ilgili suçlardan, bin 98 kişini de aşırılık ve terörizmle ilgili suçlarla arandığı belirtildi. Açıklamaya göre listedeki 175 kişi yurtdışında yaşıyor ve bu yılın ilk altı ayında 54 kişi daha uluslararası arama listesine eklendi.

Geçtiğimiz aylarda ekonomik suçlamalarla aranan bazı Özbekistan vatandaşları Birleşik Arap Emirlikleri ve Çin’den Özbekistan'a iade edildi. Bunun yanında terör suçlamasıyla suçlanan bir Özbek Türkiye'de, bir diğeri ise Kırgızistan'da tutuklandı.



