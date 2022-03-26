Binali Yıldırım, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile görüştü

Altın Asır televizyon kanalının haberine göre, görüşmede Yıldırım, Berdimuhamedov’a, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ve iyi dileklerini iletti.

Yıldırım, Berdimuhamedov'u devlet başkanlığına seçilmesi nedeniyle kutlayarak, kendisine yeni görevinde başarılar diledi.

Serdar Berdimuhamedov, Türk dili konuşan ülkelerin kardeşlik ilişkilerinin ve Türkmenistan-Türkiye ikili ilişkileri ile iş birliğinin genişletilmesinin ülkenin dış politikasında önemli yere sahip olduğunu belirtti.

Türkmenistan'ın Kasım 2021'de İstanbul'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 8. Zirvesi'ne gözlemci üye olarak katıldığını belirten Berdimuhamedov, bu zirvenin Türk Devletleri Teşkilatının uzmanlaşmış yapısıyla aktif iş birliğini kolaylaştıracağına inancını dile getirdi.

Berdimuhamedov, Türkiye'yi gerçek dost, güvenilir ortak olarak gördüğünü kaydederek, siyasi-diplomatik, ticari-ekonomik, kültürel-insani alanlarda yapılan çalışmaların olumlu gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'de Türkmen gençlerinin eğitim aldığını kaydeden Berdimuhamedov, Türkmen-Türk iş birliğinin eğitim alanında da verimli çalışmalarının olduğunu belirtti.

Berdimuhamedov, Türk Devletleri Teşkilatı temsilcilerinin, Türkmenistan'da yapılan devlet başkanlığı seçimlerine gözlemci olarak katılımı için Yıldırım’a teşekkür etti.

Görüşmenin sonunda taraflar iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 30. yıl dönümü dolayısıyla birbirini kutladı.

Görüşmenin ardından yerli yayıncı kuruluşa konuşan Yıldırım, Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile Türkiye ve Türkmenistan arasında iş birliğini daha da genişletme konularında fikir alışverişi yaptıklarını belirtti.

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, ülkedeki temasları kapsamında Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'la da bir araya geldi.