Birinci Orta Asya Medya Forumu Astana'da başladı

Kazakistan Enformasyon ve Toplumsal Kalkınma Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen foruma Türkiye’nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Birinci Genel Sekreteri Halil Akıncı, Azerbaycan’ın Birinci Başbakanı Hasan Hasanov, Kırgızistan Devlet Sekreteri Suyinbek Kasmambetov, Moğolistan’ın 3. Cumhurbaşkanı Nambarın Enhbayar’ın yanı sıra uluslararası teşkilatların temsilcileri ile 100’den fazla uzman katılıyor.

İki gün sürecek forum kapsamında Orta Asya ülkelerinin medya işbirliğini güçlendirme konularının yanı sıra bölgede yeni medyanın gelişimi, sektördeki yapay zeka teknolojileri, Orta Asya’da yaratıcı endüstrilerin geleceği, bilgi güvenliğini sağlamaya yönelik bölgesel ve küresel işbirliği olanakları, hakikat ötesi haberler, medya okuryazarlığı ve medyada kadının rolü gibi başlıklarda çeşitli oturumlar düzenleniyor.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, forum katılımcılarına gönderdiği mesajda, bu yıl Orta Asya’daki kardeş devletlerle diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. yıl dönümünü kutladıklarını kaydetti.

Tokayev, 4. Orta Asya Devlet Başkanları Zirvesi’nde Orta Asya’ya yönelik ortak televizyon kanalı veya haber ajansı kurulmasına ilişkin önerisini hatırlatarak “Ortak medya ürünleri oluşturmak ve ortak değerleri uluslararası düzeyde tanıtmak önemlidir.” dedi.

Kazakistan Devlet Sekreteri Yerlan Karin de forumun açılış oturumunda yaptığı konuşmada, son dönemde Orta Asya devletleri arasındaki artan işbirliğine dikkati çekerek “Artık Orta Asya bağımsız bir bölge haline geliyor. Bu, bölgesel kimlik gösterme, ortak bir kültür alanı oluşturma ve dünyaya sunma yolundaki emeğin meyvesidir. Bunu daha da derinleştirmeliyiz.” diye konuştu.

Türkiye’nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de yaptığı konuşmada, dünyada yeni oluşmaya başlayan düzende Orta Asya’nın artan stratejik rolüne işaret etti.

Gül, bu yıl dünyanın tektonik kaymalar bağlamında geliştiğini ve bu anlamda Avrasya kıtasının güvenliği ve refahı için zor bir yıl olduğunu belirterek “Bu yeni dünya düzeni bağlamında Orta Asya’nın jeostratejik önem kazanmasıyla küresel ekonomik, siyasi ağırlık merkezleri Asya’ya özellikle de Orta Asya’ya doğru kaymaktadır.” ifadesini kullandı.

Yeni dönemde hem iç hem dış sorunların doğru bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Gül, “Bu, küresel düzeyde daha şeffaf, hesap verebilir ve daha esnek olmayı gerektirir. Tüm bunların içinde medyayı büyük bir güç kaynağı olarak görmek gerekiyor çünkü bilgi çağındaki yaşanan dijital dönüşümler göz önüne alındığında her türlü bilgiye ulaşma imkanına sahibiz.” diye konuştu.

Eski Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin de görevde olduğu dönemde Sovyetler Birliği’nin dağılmasına şahitlik ettiğini ve Türkiye’nin Ermenistan ile olan sorunlara rağmen bütün eski Sovyet ülkelerini tanıyan dünyadaki ilk devlet olduğunu hatırlattı.

Çetin, “Söz konusu dönemde Orta Asya devletlerini ziyaret eden ilk bakanım. O günleri en iyi hatırlayanlardan biriyim. (Bağımsızlıklarından sonra) İlk büyükelçiliklerimizi bu ülkelerde açtık. Onlar da ilk yurt dışındaki büyükelçiliklerini Türkiye’de kurdular. 30 yılda Kazakistan ve Azerbaycan’da önemli gelişmeler oldu. Birleşmiş Milletler binası önünde Türk bayrağıyla birlikte diğer 5 kardeş ülkenin bayraklarını görmek çok büyük bir onurdur.” dedi.