Birincilik Moğolistan'ın oldu

10 Ekim'de uluslararası fotoğrafçılar arasındaki yıllık “All About Photo-2018” yarışmasının sonuçları açıklandı.

Yarışmada birincilik ve 5 bin dolarlık para ödülü, Moğolistan'ın batı bölgesinde çekilen bir İngiliz fotoğrafçı Tarık Zaydi'nin fotoğrafıyla kazanıldı.

Fotoğrafçı, bir at üzerinde genç torunuyla birlikte oturan yaşlı bir Kazak yakaladı. Yaşlı adamın elinde altın kartal açık kanatlı oturuyor. Çocuk annesini dikkatle izliyor. Tarık Zaydi, "All Secure" veya "All is safe" adlı fotoğrafını çekti.

İkincilik ödülü ve 2 bin dolarlık nakit ödülü, “İade” adı altında Çin'de çekilmiş bir fotoğrafla çekildi. Fotoğraf, geyik sürüsünün nasıl sürüldüğünü gösteriyor.

Üçüncüsü ve bin 500 dolarlık ödül, buzdolabının yanında karanlıkta bir rakun çeken İrlandalı bir fotoğrafçıya gitti.