Bişkek belediye başkanı Albek Ibraimov gözaltına alındı

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Kırgızistan Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi basın hizmeti, Bişkek belediye başkanı Albek Ibraimov'un gözaltına alındığını bildirdi.

Konu ile ilgili yapılan resmi açıklamada şöyle denildi:

“Albek Ibraimov 19 Temmuz tarihinde şüpheli olarak gözaltına alındı ve Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi tutuklama bölümüne getirildi.”

A.Ibraimov’un daha önce soruşturma için savcılık makamına birkaç defa çağrıldığı bildirildi. Ancak Bişkek Belediye başkanının bu çağrılara cevap vermeyerek, gerekirse silahlı direniş göstereceğini söylediği iddia edildi.

Milli Güvenlik Komitesinin A.Ibraimov’un devlete karşı bazı eylemlere katıldığı konusunda hakkında güvenilir raporlara sahip olduğu öne sürülüyor.

Yapılan incelemelerde A.Ibraimov “Dastan” isimli şirketi başkanlığı döneminde savunma ürünlerinin tedarik edilmesine ilişkin önemli bir anlaşmanın gerçekleşmesi için tedarikçiden 270 bin ABD Doları tutarında bir para aldığı iddia edildi.



