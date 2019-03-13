Boeing 737 Max 8 uçaklarına bir engel de Kazaklardan

Kazakistan’da "Boeing 737 Max 8" tipi uçağın uçuşlarının geçici süreyle durdurulduğu bildirildi.

Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığı Sivil Havacılık Komitesinden yapılan açıklamada, Scat Havayolları şirketine ait ülkedeki tek "Boeing 737 Max 8" uçağının uçuşlarının bugün itibariyle geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Etiyopya Hava Yollarına ait "Boeing 737 Max 8" tipi yolcu uçağının pazar günü düşmesinin ardından İngiltere, Almanya, Avusturya, Fransa ve Hollanda’nın da aralarında bulunduğu birçok ülke, bu uçakların uçuşlarını durdurma kararı almıştı.