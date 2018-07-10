Borcu olana Kazakistan'dan çıkış yok

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Kazakistan sınırları ülkeyi terk etmek isteyen her on vatandaştan biri için kapatılabilir.

Devlet Gelirleri Dairesi Başkanlığı'na göre, sadece başkent Astana’da 70 binden fazla Kazak vatandaşı vergi ve cezaları ödemedi. Kazakistan'da istatistik formasyonu için metodoloji tarafından henüz tam rakamlar açıklanmamakla beraber on Kazakistanlıdan birinin borçlu olduğu öne sürüldü.

Borçlu olanlar sayısının ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 10'u, yani Almatı gibi en büyük şehir (yaklaşık 1,8 milyon kişi) nüfusu sayısına eşit olduğu hesaplandı. Astana'daki devlet gelirleri kurumu sadece Sariarkin ilçesinde vergi ödemeyen binlerce vatandaşın dosyasının yargıda olduğuna ve bu durumun onların yurt dışı seyahatine engel olduğunu bildirdi. Bu nedenle gelir kurumu vatandaşlarının borçlarının önceden incelemesini ve vatandaşların vergi yasası taleplerine uymasını tavsiye ediyor.

Kazakistan'da 1 Temmuz'dan başlayarak Vergi yasasında değişiklikler yürürlüğe girdi. Bu değişiklikler vergi borçluların durumunu ciddi olarak zorlaştırdı.

