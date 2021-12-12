Bugün Cengiz Aytmatov'un 93. doğum günü

Ata-Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi’nde, Türk dünyasının ortak değeri Kırgız yazar Aytmatov'un kabrine ailesi, meslektaşları ve sevenleri gelerek çiçek bıraktı ve dua etti.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, mezarın başında yaptığı konuşmada, Manas Üniversitesi kampüs adının Cengiz Aytmatov olduğunu hatırlatarak "Kırgızistan'ın ruhu, bozkırın bilgesi, Türk dünyasının yorulmaz edebiyat elçisi Cengiz Aytmatov'u sevgi, özlem ve rahmetle anıyorum." dedi.

Milli Bilimler Akademisi bünyesindeki Dil ve Edebiyat Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Abdıldajan Akmataliyev, Aytmatov'u eğitim kurumlarında düzenledikleri etkinliklerle andıklarını belirtti.

Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı da Bişkek'teki Aytmatov heykeli önünde kitap okuma etkinliği düzenledi ve Aytmatov'la ilgili birçok yarışmada başarılı olanları ödüllendirdi.

Talas eyaletinin Şeker köyünde 12 Aralık 1928'de dünyaya gelen Aytmatov, Mayıs 2008'de bir Rus televizyon kanalının belgesel çekimleri için gittiği Tataristan'ın başkenti Kazan'da rahatsızlanmış, tedavi için götürüldüğü Almanya'da 10 Haziran'da vefat etmişti.

Yazar Aytmatov, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Ata-Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi’nde babası Toleykul Aytmatov'un mezarı yanında toprağa verilmişti.