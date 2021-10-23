Caparov'dan Bayraktar TB2 açıklaması: Ülkenin güvenliğini sağlamak için alacağız

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkiye ve Rusya'dan silahlı insansız hava aracı (SİHA) satın alınacağını belirterek "Biz biriyle savaşa girmek için drone satın almıyoruz. Biz, ülkenin güvenliğini sağlamak için drone satın alacağız." dedi.

Bu yılın başında cumhurbaşkanlığı görevine gelen Caparov, başkent Bişkek'te düzenlenen ilk yıllık basın toplantısında, güncel konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıya Devlet Sekreteri Suyunbek Kasmambetov, Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov ve bazı kabine üyeleri de katıldı.

Cumhurbaşkanının basın toplantısına 149 basın mensubu akredite oldu. Yaklaşık 4 saat süren toplantıda 58 basın mensubunun sorusu yanıtlandı.

Basın toplantının başında Caparov, Ekim 2020'den Ekim 2021'e kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Komşu ülke Kazakistan ve Özbekistan ile 4 yıldır soğuk olan ilişkilerini geliştirdiklerini söyleyen Caparov, Rusya ve Türkiye ile ilişkilerini güçlendirdiklerini vurguladı.

Caparov, yolsuzlukla mücadele kapsamında devlete 87 milyon 451 bin dolar (yaklaşık 7 milyar 464 milyon som) kazandırdıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Caparov, Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı General Kamçıbek Taşiyev'in, Türkiye'ye "Bayraktar TB2" SİHA siparişi verdikleri yönünde yaptığı açıklamayı doğruladı.

Kırgızistan'ın Türkiye ve Rusya'dan SİHA satın alınacağını belirten Caparov, "Biz biriyle savaşa girmek için drone satın almıyoruz. Biz, ülkenin güvenliğini sağlamak için drone satın alacağız." diye konuştu.

Kırgız-Tacik sınırında nisan sonunda Kırgız tarafında 36 kişinin öldüğü silahlı çatışmaya ilişkin Caparov, "Çatışma yaşanırken havaya kaldırılacak bir adet bile uçağımız yoktu. Şimdi uçak da SİHA da satın alacağız. Bu alımları bütçeden karşılayacağız." dedi.

Caparov, Kırgızistan ile Tacikistan arasında sınır belirleme çalışmalarının sürdüğünü hatırlatarak mayıs ayından bu yana kapalı olan iki ülke arasındaki gümrük kapılarının, sınır belirleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından açılacağını ifade etti.

Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in tutukluluk sürecine ilişkin bir soruyu Caparov, "Atambayev, benim iktidarım döneminde cezaevine konulmadı, onlarca davası bulunan Atambayev'i siyasi tutuklu olarak görmüyorum." şeklinde yanıtladı.

Protestolar sonucu cumhurbaşkanlığı görevinden 15 Ekim 2020'de istifa eden Sooronbay Ceenbekov'un cumhurbaşkanlığı statüsünün alınacağı yönündeki yorumlarla ilgili Caparov, "Böyle bir konu gündemde yok. Cumhurbaşkanlarını kovma geleneğine son verilmelidir." ifadesini kullandı.

Caparov, ülkede tartışma konusu olan Kırgızistan'ın Issık bölgesinde "Asman" adlı yeni bir şehir kurma fikrine ilişkin şunları kaydetti:

"Asman şehrinin kuruluşunu başlatacağız. Şu anda şehir planlama çalışmaları sürüyor. Şehri Kurma Müdürlüğünü oluşturduk. Müdür atama gayreti içindeyiz. Şehrin kuruluşunda bütçeden bir kuruş almayacağız. Şehri yabancı yatırımcılar kuracak. Kırgızistan ise altyapı çalışmalarına destek olacak. 3-5 yıl sonra şehri kurmaya başlasak çok güzel olur. Araplar, Türkiye, Rusya ve Çin'in bize başvuruları var. Onları davet edeceğiz. Issık Göl'ü Fergana Vadisi'ne bağlayan kara yolunun inşaatında sona geliniyor. Burada yatırımcılar da kazanacaklar. Bu projenin böyle bir geleceği var."

Cumhurbaşkanlığı görevine geldiği günden bu yana Kırgız halkı ve Kırgızistan devletinin güçlenmesi için çalıştığını söyleyen Caparov, aile fertlerinin siyasete karışmalarına izin vermeyeceğini teyit etti.

AA