Caparov'dan Tacikistan sınır bölgesine ziyaret

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Caparov'un, bu yıl 14-17 Eylül'de trajik olayların yaşandığı ülkenin güneyindeki Batken bölgesindeki sınır ilçe ve köylerini ziyaret ettiği belirtildi.

Caparov, çatışmada yakılan evlerin yerine inşası süren veya tamamlanan toplam 147 konutun bulunduğu Batken bölgesine bağlı Batken ilçesindeki Ak-Say, Kapçıgay, Min-Örük ve Dostuk köylerini ziyaret etti.

Kendisini milli marş okuyarak karşılayan çocuklara teşekkür eden Caparov, bölge halkına, bölgenin kalkınması yönelik yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi verdi ve soruları yanıtladı.

Bazı konutlarda incelemelerin ardından inşaat işlerinin hızlandırılması talimatı veren Caparov, bölgedeki Dostuk ve Kapçıgay adlı sınır karakollarını ziyaret etti ve altyapı çalışmalarını inceledi.

Ak-Say köy sakini Talay Nazaraliyev, "16 Eylül'de evim yakıldı. Devletimiz bana eskisinden daha güzel ve modern kırmızı kerpiçten ev inşa ederek teslim etti. Devletimize ve halkımıza çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kırgızistan ve Tacikistan arasındaki milli muhafız birlikleri arasında bu yıl 16 Eylül'de çatışma yaşanmıştı.

Çatışma sonucunda 59 Kırgızistan vatandaşı hayatını kaybetmiş, 200'e yakın kişi yaralanmış ve 140 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

İki ülkenin sınır boyundaki Kırgız yerleşim birimlerinde 400'den fazla yapı zarar görmüştü.

Tacikistan Dışişleri Bakanlığı da sınırdaki çatışmada 25 sivilin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İki ülke birbirlerini anlaşmaları ihlal etmekle suçlamıştı.

Bölgede en karmaşık sınırlara sahip Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki 970 kilometrelik sınırdan sadece 503 kilometresi belliyken, 2012'den bu yana süren sınır belirleme çalışmalarında sadece 47 kilometre üzerinde uzlaşıldı.