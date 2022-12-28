Yılın son Kabine Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Caparov, "Tacikistan ile sınır sorununu yalnızca barışçıl ve diplomatik yollarla çözmek için mümkün olan her şeyi yapıyoruz." dedi.

Caparov, ülkenin bağımsızlığına kavuşmasının ardından çözüm bekleyen sınır sorununun, gelecek kuşaklara bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Bölgede en karmaşık sınırlara sahip Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki 970 kilometrelik sınırdan sadece 503 kilometresi belliyken 2012'den bu yana süren sınır belirleme çalışmalarında, sadece 47 kilometrelik hat üzerinde uzlaşıldı.

İki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığı yüzünden bölgede arazi, tarımsal sulama, hayvan otlatma, kaçakçılık, ortak yol kullanımı ve sınırdan izinsiz geçişler gibi nedenlerle gerginlikler yaşanıyor.

Kırgızistan, 21 Mayıs 2021’de sınır sorunu çözülene kadar Tacikistan ile gümrük kapılarını kapatmıştı.