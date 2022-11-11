Caparov: Ülkelerimizin yakın işbirliği, karşılıklı saygı ve ortak çabaları pekiştirmesi gerekiyor

Cumhurbaşkanı Caparov, Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenen "Türk Medeniyeti İçin Yeni Dönem: Ortak Kalkınma ve Refaha Doğru" temalı Türk Devletler Teşkilatı (TDT) Devlet ve Hükümet Başkanları 9. Zirvesi'nde konuştu.

Dünyadaki mevcut istikrarsız ve ürkütücü durumla birlikte bölgesel güvenlik sorunlarının ön plana çıktığını söyleyen Caparov, "Ülkelerimiz yakın işbirliği, karşılıklı saygı ve ortak çabaları pekiştirmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Caparov, Kırgız tarafının, ihtilaflı konuları münhasıran barışçıl yollarla ve siyasi-diplomatik yöntemlerle çözme ihtiyacı konusunda değişmeyen bir tutuma bağlı kaldığının altını çizdi.

Ülke ekonomilerinin salgın ve uluslararası gerilimler nedeniyle yeni şoklar yaşadığını söyleyen Caparov, "Mevcut kriz koşullarında örgüt çerçevesinde ticari ilişkileri genişletmek ve yeni tedarik zincirleri bulmak için ülkelerimizin daha da yakın işbirliği yapması gerekmektedir." dedi.

Sadır Caparov, Kırgızistan ile TDT ülkeleri arasındaki ticaret hacminin 2021 yılında yüzde 40 arttığını belirterek "İhracatı ve ithalatı artırmak için ticaretin yapısını optimize etmemiz, ortak ihracata yönelik üretim oluşturmamız ve ayrıca yatırım bağlarını geliştirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Ticari ve ekonomik işbirliğinin gelişmesinde ulaşımın önemli rol oynadığına dikkati çeken Caparov, yükü batı ülkelerine hızlı bir şekilde ulaştırmayı hedefleyen Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu projesini hayata geçirmeyi planladıklarını anımsattı.

Caparov, bugünkü zirvede kabul edilmesi beklenen Türk Devletler Teşkilatı'nın 2022-2026 stratejik belgesinin Türk ülkeleri arasındaki gelecekteki işbirliği ve ilişkilerin gelişimi için bir el kitabı olacağını ifade etti.

"Güç birliktedir" diyen Caparov, Kırgızistan'ın, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu ve bundan sonra da kardeş Türk bağlarını güçlendirmek için aktif çalışacağını vurguladı.

Caparov, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşkilattaki verimli liderliği için özel şükranlarını sundu ve kendisine verilen Özbekistan'ın en büyük devlet nişanı olan "Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı"ndan dolayı tebrik etti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, ödülün Türk Devletler Teşkilatının uluslararası arenadaki otoritesinin artırılmasına kişisel katkılarının açık bir kanıtı olduğuna inandığını ifade etti.

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev'in Teşkilatın Genel Sekreteri olmasına verilen destekten ötürü teşekkür eden Caparov, büyükelçinin mesleki ve kişisel nitelikleri, TDT'nin daha da gelişmesine ve Türk devletleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine önemli katkılarda bulunacağından emin olduklarını kaydetti.