Çavuşoğlu Türkmenistanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredov ile telefon görüşmesi yaptı.

Çavuşoğlu Türkmenistanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Meredov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Görüşmede ikili konular ele alındı.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2018, 00:37
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