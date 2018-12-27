Çavuşoğlu Türkmenistanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Meredov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede ikili konular ele alındı.
Kaynak: AAGüncelleme Tarihi: 27 Aralık 2018, 00:37
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredov ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Meredov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede ikili konular ele alındı.
Kaynak: AAGüncelleme Tarihi: 27 Aralık 2018, 00:37