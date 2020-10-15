Ceenbekov Cumhurbaşkanı olduğu günün yıl dönümünde istifa etti

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov görevinden istifa ettiğini açıkladı. Başbakanlık koltuğuna dün oturan Caparov ve diğer politikacıların taraftarları düzenledikleri gösteride Ceenbekov'un istifasını talep etmişti.

Kırgızistan Devlet başkanının istifa mektubu cumhurbaşkanlığı basın servisi tarafından yayınlandı.

Sevgili yurttaşlar!

Ülkemizin başkenti Bişkek'teki sosyal ve siyasi durum gerginliğini koruyor.

Dün Jogorku Kenesh hükümetin oluşumunu onayladı ve uygun atamalarla ilgili başkanlık kararnamelerini imzaladım. Ancak bu tansiyonu düşürmedi. Ne yazık ki, saldırganlık azalmıyor, derhal istifam için talep devam ediyor.

Mevcut durum ikili bir çatışmaya yakın. Bir yandan protestocular, diğer yandan kolluk kuvvetleri. Askeri personel ve kolluk kuvvetlerinin devlet konutunu korumak için silah kullanması gerekiyor. Bu durumda kan dökülecektir, kaçınılmazdır. İki tarafı da provokasyonlara boyun eğmemeye çağırıyorum.

Sevgili yurttaşlarım!

Bana göre Kırgızistan'da barış, ülkenin bütünlüğü, halkımızın birliği ve toplumdaki huzur her şeyden önce. Benim için her bir yurttaşımın hayatından daha değerli hiçbir şey yoktur.

Ben güce tutunmuyorum. Kendi vatandaşlarına kan döken ve ateş eden bir cumhurbaşkanı olarak Kırgızistan tarihinde kalmak istemiyorum.

Bu nedenle istifa etmeye karar verdim.

Japarov'u ve diğer politikacıları, yandaşlarını ülkenin başkentinden çekmeye ve Bişkek halkına barışçıl bir yaşam sunmaya çağırıyorum. Ülkemizin bütünlüğüne ve toplumdaki uyumuna hiçbir güç değmez. Yüce Allah hepimizi korusun, toprağımızda huzur ve sükunet olsun! "

Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2020, 12:17