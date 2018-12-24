Çeyrek milyon Özbek kadın yurtdışına çalışmaya gitti

Özbekistan Kadınlar Komitesi başkanı Tanzila Norboeva’ya göre, 2018 yılında 240 binden fazla kadın çalışmak için yurt dışına çıkmak zorunda kaldı.

Komite'nin 2014-2018 yıllar için hazırladığı çalışmalar hakkımda bilgi veren Tanzila Norboeva, “İşsiz kadınlarla bireysel çalışmaların yetersizliği, onların girişimciliğe katılımalarındaki sorunlar ve işsiz kadınlara mevcut imkanlar hakkında eksik bilgiler verilmesi sonucunda 240 binden fazla kadın yurt dışında çalışmak için ülkemizi terk etmek mecburiyetinde kalmıştır”, dedi.

Gazeta.uz sayfasında yayınlanan röportajında Tanzila Norboeva “Kadınlar arasında Fergana ve Namangan illerinde işsizlik oranı halen yüksek kalıyor. Buralardaki bölgesel Kadın Komiteleri tarafından yapılan çalışmalar sonuç vermedi. “Öğretmen-öğrenci” programı gereken şekilde çalışmıyor, aynı zamanda kadınların el işleri ile meşgul olma ve ev merkezli istihdama katılımları da talep derecesinde değildir. Örneğin, kadınları evlerde istihdam etme olanaklarına dair değerlendirmelerde onlara maaşlarının zamanında verildiği hakkında hiçbir bilgi yoktur”, dedi.

Konu ile ilgili raporda yerel yetkililerin işsiz kadın sayısı hakkında gerçeklere uymayan istatistik bilgiler sunduğu ve komitenin saha çalışmaları daha yüksek oranda işsiz kadın olduğunu gösterdiği belirtildi.

Tanzila Norboeva açıklamasında, “Kadınların evlerinde çalışmaları için işveren örgütler onlara düşük ücretler vermektedirler. Çoğu hallede bu iş sadece kağıt üzerinde gerçekleşmektedir. Eğer biz istihdamla ilgili yukarıdaki sorunları çözemediğimiz takdirde, kadınlar arasında yaşanmakta olan olumsuz olayları önlememiz mümkün değildir”, dedi.

Özbekistan Kadınlar Komitesi başkanına göre, 2018 yılında 245.000 işsiz kadın istihdam edilmiştir.

1991 yılında ilan edilen bağımsızlıktan sonra Özbekistan’dan 5-8 Milyon vatandaşın ekonomik sorunlardan dolayı ülkelerini terk ettikleri tahmin edilmektedir.

Kaynak:www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2018, 08:50