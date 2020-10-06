Çin'de tutuklanan etnik Moğollara destek gösterisi düzenlendi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ziyaretinin bildirilmesinden günler önce Perşembe günü Moğol başkentinde, tartışmalı dil politikalarını eleştirdikleri için Çin'de tutuklanan etnik Moğolların serbest bırakılmasını talep eden düzinelerce insan biraraya geldi.

Moğolistan, protestoların okulların yerel dilden (Moğolca) Mandarin dilinde siyaset, tarih ve edebiyat öğretmesini gerektiren politikalar tarafından yönlendirildiği Çin Özerk Bölgesi İç Moğolistan'a komşu.



Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun gelecek hafta Japonya ve Güney Kore'yi de içeren bir Asya turu için Ulan Batur'u ziyaret edeceği bildirilmişti.

Ancak Pompeo, Trump'ın pozitif koronavirüs testi nedeniyle Moğolistan ve Kore ziyaretini iptal etti. Bir ajans sözcüsü Cumartesi günü Japonya'yı ziyaret ederek, ancak Moğolistan ve Güney Kore'de planlanan durakları atlayarak Mike Pompeo'nun bu hafta Asya seyahatini yarıda keseceğini söyledi.

Protestoculardan bazıları geleneksel Moğol kıyafetleri giydi ve resimli posterler taşıdı.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin geçen ay Moğolistan ziyareti de protestolarla gölgelendi.

Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2020, 13:00