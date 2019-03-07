Çin'den Kazakistan'a sınır ötesi altyapı için kredi

Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin milletvekili başkanlığında toplanan genel kurul oturumunda "Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti ve Halk Cumhuriyeti için Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki Kredi Çerçeve Anlaşmasının onaylanması Üzerine" yasa tasarısını onayladı.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kredisi çerçevesinde 9 otomobil ve 1. demiryolu kontrol noktasının modernizasyonu ve teknik donanımının yapılması planlandığını belirtti. "Projeyi bu yılın sonunda uygulamaya başlamayı ve 2022'de tamamlamayı planlıyoruz." dedi.

"Kredi yuan'a aittir ve yıllık% 2'dir. Borç geri ödeme süresi 20 yıl, ilk 5 yıl sadece faiz ödeyeceğiz - yılda% 2, 6. yıldan başlayarak son 20 yıldan başlayarak borcun asıl tutarını ödeyeceğiz" açıklaması yaptı.

Kredi miktarı 2 milyar yuan (300 milyon dolar).

Kazakistan Maliye Bakanı Alikhan Smailov, Kazakistan Halkının “Kazakistan'ın Üçüncü Modernleşmesi: Küresel Rekabet Ederliği” başlıklı mesajında, devlet başkanının Kazakistan ekonomisinin gelişmesi için önceliklerden birinin yeni bir Avrasya lojistik altyapısının geliştirilmesi ve ulaşım koridorlarının modernizasyonuolduğunu belirtti.

Smailov "Bu amaçlar için, EAEU’nun dış sınırının Kazakistan bölümündeki kontrol noktalarının gümrük altyapısının geliştirilmesi gerekmektedir. Mevcut altyapı, artan akışın düzgün ve hızlandırılmış bir şekilde atlanmasına izin vermiyor. Bir örnek Kazak-Özbek sınırındaki mevcut durumdur." dedi.

Kazakistan'ın kontrol noktalarının önünde günde 70 ila 300 araçlık günlük birikim var, taşıyıcıların 3 gün boyunca kuyruklarda boşta durduğunu söyledi.

Kontrol noktalarının EAEU’nun dış sınırının tüm çevresi boyunca modernizasyonunun yanı sıra tüm mal hareketi döngüsünün otomasyonu, gümrük idaresinin seviyesini arttıracak, kontrol noktalarının alt yapısını iyileştirecek, yolsuzluk risklerini en aza indirecek, genel olarak tüccarların ve ülke notlarının mali maliyetlerini olumlu yönde etkileyecektir.

Kaynak: www.dunyabulteni.net