Çin Devlet Başkanı Şi, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün yeni misyonunu açıkladı

Çin Devlet Başkanı, ŞİÖ'nün Özbekistan'ın Semerkant şehrinde düzenlenen Devlet Başkanları Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, dünyanın son yıllarda benzeri görülmeyen hızlı değişimlerden geçtiğine, yüzyılda bir görülen küresel salgının henüz etkisini yitirmediğine, bölgesel çatışmaların, soğuk savaş zihniyetinin, gruplaşma politikalarının, tek taraflılığın ve korumacılığın arttığına dikkati çekti.

Dünyanın yeni bir belirsizlik ve dönüşüm evresine girdiği bir çağda insan toplumunun yol ayırımında olduğunu belirten Şi, "Bu koşullarda ŞİÖ, uluslararası ve bölgesel meselelerde yapıcı bir güç olarak dayanışmayı ve iş birliğini güçlendirerek ortak geleceği paylaşan topluluğu inşa etmeli." diye konuştu.

ŞİÖ'nün 20 yıllık geçmişinde uluslararası örgütlerin gelişiminde yeni bir çığır açmayı başardığını ifade eden Şi, üye ülkelerin karşılıklı siyasi güven, kazan-kazan iş birliği, eşitlik, açıklık, kapsayıcılık, hakkaniyet ve adalet ilkeleri çerçevesinde geliştirdiği ortaklığın dünyaya örnek olduğunu vurguladı.

Şi, ekonomik küreselleşmenin rüzgarının yavaşladığı, barış, kalkınma, güven ve düzen eksikliğinin arttığı bu dönemde güvenlik iş birliğinin genişletilmesi, kalkınma çıkarlarının korunması, pratik iş birliğinin derinleştirilmesi, halklar arasındaki temasların ve kültürel etkileşimin artırılması gerektiğine işaret etti.

Konuşmasında çok taraflılığın geliştirilmesine sıkça vurgu yapan Şi, ülkeler arasında küçük hizipler kurmanın dünyayı ancak daha fazla bölünme ve cepheleşmeye götüreceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"BM merkezli uluslararası sistemin ve uluslararası hukuka dayalı düzenin korunması konusunda kararlı olmalı, sıfır toplamlı oyun anlayışını ve blok politikalarını reddetmeliyiz. Gerçek çok taraflılık için ŞİÖ'nün uluslararası ve bölgesel örgütlerle temaslarını genişletmeli, uluslararası düzenin daha adil ve eşitlikçi olması için küresel yönetimi ortak çabalarla iyileştirmeye çalışmalıyız."

Çin Komünist Partisi'nin ekimde yapacağı 20. Ulusal Kongresi'nde "modern sosyalist ülke" inşa etme yolunda yeni kalkınma hedeflerini çizeceğini ifade eden Şi, bu hedefler doğrultusunda bölgenin barışı, istikrarı, refahı için ŞİÖ'nün gelişimini desteklemeyi sürdüreceklerini belirterek, "Şanghay ruhunu yaşatma" çağrısı yaptı.