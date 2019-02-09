Çin zulmü Abdurehim Heyit'i şehit etti

Suçsuz yere 8 yıl hapis cezasına çarpıtılan büyük Türk Ozanı, DoğuTürkistan'lı Abdurehim Heyit, Çin zindanlarında işkenceler sonucu şehit düştü. Heyit'i en son gören oğlu babasını çok zayıflamış ve bitkin bulmuştu. 2 yıldır hapishanede olan Heyit dün akşam Hakk'ın rahmetine kavuştu.

Ruhu şâd, mekanı cennet olsun.

Tutuklanma süreci

Uygur Şair Tahir Hamut, Nisan 2017’de gözaltına alınan Heyit’in Urumçi’deki Sincan Şarkı ve Dans Topluluğu yetkililerinden duyduğu tutuklanma sürecini şöyle anlatmıştı:

Polis Heyit’i tutuklamadan önce birkaç kez onu evinde ziyaret etmiş. Polis onun okuduğu ve yorumladığı Atı’lar (Ata’lar) adlı şarkıyı niçin bestelediğini ve ne sebeple yorumladığını sormuş. Ayrıca bu şarkının söz yazarının kim olduğu ve niçin yazdığı hakkında da sorgulamış.

Daha sonra bu şarkının sözlerini yazan şair Abdurehim Abdullah da tutuklanmış. Heyit’in yorumladığı şarkının sözlerinde geçen “savaşın şehitleri – jenglerde shehit ” ifadesi hakkında özellikle durdukları ve bu cümle üzerinde çok hassas davrandıkları söyleniyor. Aslında, o şarkının ana mesajı geçmişte savaşlarda şehit olan atalarımızı ve bu savaşların kurbanlarını hatırlamak ve gençlerin bu günlerde parti yapmalarını (eğlence düzenlemelerini) eleştirmekti. Bu sözlerin aşırılık veya cihad ile bağlantılı olduğu için tutuklandığı yolunda söylentiler var.