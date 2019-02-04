Çin’den Özbekistan’a yasa dışı göç kanalı tasfiye edildi

Kazakistan İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi ve Almatı Polis Teşkilatı yardımıyla, Çin ve Özbekistan vatandaşlarının karşılıklı yasadışı göçünü organize etmeye çalışan bir suç grubu tasfiye edildi.

Zakon.kz sayfasındaki habere göre, 31 Ocak tarihinde gerçekleşen özel bir operasyonda, Çimkent şehrinde 73 Çin ve 137 Özbek vatandaşı gözaltına alındı. Açıklamayı Kazakistan İçişleri Bakanlığı dış ilişkiler yetkilisi Almas Sudabaev yaptı.

Sadubaev, "Tutuklanan Çin vatandaşları Kazakistan Cumhuriyeti topraklarına transit uçuşlarla geldiler ve sonrasında onların yasaları ihlal ederek ülkede yasadışı olarak kaldığı tespit edildi. Şu anda, ülkemizden sınır dışı edilmeleri gündemdedir” dedi.

Soruşturmaya göre, yasadışı göç kanalı iki Çinli bir Kazakistan vatandaşı tarafından organize edildi.

Sadubaev, "Yasadışı göçü organize edenler tutuklandılar. Kazakistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu'nun 2. bölümü 394. Maddesi uyarınca yargılama öncesi soruşturma yürütülmektedir. Almatı şehrinde de Çin’den Kazakistan’a yasadışı yollar ile giriş yapan 9 Çin vatandaşı ve onlara yardım eden Kazakistan vatandaşları tutuklandılar” dedi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

