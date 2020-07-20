Covid-19 vakasının olmadığı Türkmenistan Cumhurbaşkanı kendini tozdan korumak için bir maske taktı

Türkmenistan, yetkilileri tek bir koronavirüs enfeksiyonu olmadığını iddia eden az sayıdaki ülkeden biridir.

Ancak, bu hafta, Cumhurbaşkanı Gurbanguly Berdimuhamedov ilk kez yerel televizyonda yalnız balık avlarken yüzünde maske takmıştı. Medyanın vurguladığı gibi, cumhurbaşkanı kendisini “virüslerle dolu tozdan” korumak için bir maske taktı.



Başarılı bir balık avı gezisinden sonra başkan yetimhaneye gitti ve maskeyi takan çocuklara da avcıyı teslim etti .

Türkmenistan'da maske takma ve sosyal mesafe giyme kuralları bu hafta yürürlüğe girdi ve restoran, kafe ve marketlerin kapatılması emredildi.

Türkmenistan, Kuzey Kore gibi, önleyici tedbirler alırken, ülkesinde enfeksiyon varlığını tanımıyor.

Kaynak:centralasia