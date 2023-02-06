Deprem Suriye'yi de vurdu: 230 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'yi sarsan deprem yakın ülkelerde de hissedildi, yıkıma sebep oldu. Suriye devlet medyası depremde en az 230 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 600 kişi yaralandı. Lübnan, Mısır, Irak ve Kıbrıs da depremde şiddetli şekilde sallandı.
Orta Asya 06.02.2023, 10:36 06.02.2023, 10:45
Suriye devlet medyasında yer alan haberlerde, Halep, Hama, Lazkiye şehrinde yıkılan binalar olduğu kaydedildi.
Depremde en az 230 kişinin hayatını kaybettiği, 600 kişinin yaralandığı duyuruldu.
Deprem, Suriye'nin başkenti Şam'da da şiddetli şekilde hissedildi.
Depremin ardından çok sayıda kişi evlerini terk ederek sokağa çıktı.
Lübnan, Mısır, Irak ve Kıbrıs'ta da sarsıntı hissedildi.
Günün Anketi Tümü